Mustafa Akıncı'ya "özür dile" çağrısı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki skandal açıklamalarının ardından, gazeteci Serdar Arseven, "#özürdileakıncı" etiketi açtı. Onlarca sosyal medya kullanıcısı, etikete destek vererek, Akıncı'ya "özür dile" çağrısı yaptı.13 Ekim 2019 Pazar 14:18
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile (SMO) birlikte başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na dair skandal açıklamalarda bulundu.
"Akan su değil kandır"
Akıncı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır." ifadelerini kullandı.
Tepkiler çığ gibi
Akıncı'nın skandal sözlerinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve birçok siyasi isim Akıncı'nın sözlerini eleştirirken, Türk kamuoyu da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepkiler çığ gibi
Özür çağrısı
Gazeteci Serdar Arseven, Twitter'da "#özürdileakıncı" etiketi açarak tepkisini dile getirdi. Kısa sürede onlarca sosyal medya kullanıcısı, söz konusu etiketi kullanarak Akıncı'ya özür çağrısı yaptı. İşte o mesajlardan bazıları:
YORUM YAZ