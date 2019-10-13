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Mustafa Akıncı'ya "özür dile" çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki skandal açıklamalarının ardından, gazeteci Serdar Arseven, "#özürdileakıncı" etiketi açtı. Onlarca sosyal medya kullanıcısı, etikete destek vererek, Akıncı'ya "özür dile" çağrısı yaptı.

13 Ekim 2019 Pazar 14:18
Mustafa Akıncı'ya "özür dile" çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile (SMO) birlikte başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na dair skandal açıklamalarda bulundu.

"Akan su değil kandır"

Akıncı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır." ifadelerini kullandı.

Tepkiler çığ gibi

Akıncı'nın skandal sözlerinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve birçok siyasi isim Akıncı'nın sözlerini eleştirirken, Türk kamuoyu da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepkiler çığ gibi

Özür çağrısı

Gazeteci Serdar Arseven, Twitter'da "#özürdileakıncı" etiketi açarak tepkisini dile getirdi. Kısa sürede onlarca sosyal medya kullanıcısı, söz konusu etiketi kullanarak Akıncı'ya özür çağrısı yaptı. İşte o mesajlardan bazıları:

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:18
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