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Gündem Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?
Gündem

Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı ifadeler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:08:00 -
Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

Bunun üzerine Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan seçimleri kaybeden Türk düşmanı Mustafa Akıncı'ya olay sözler geldi.

Başbuğ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Emlakçı Mustafa Akıncı, satacak toprak da kalmadı, bakalım şimdi neyi satacaksın..." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağduyu ve sadakatle oy veren tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Harikasınız.... Tebrikler Sayın Tatar" ifadelerini kullanan Başbuğ, ayrıca 12 Ekim'de yaptığı bir paylaşımı hatırlattı.

Başbuğ, paylaşımında, "1974 Kıbrıs Barış harekatında yanlışlıkla Türk tarafında kalan Mustafa Akıncı ilk tur seçimlerde havlu attı. İkinci tur seçimlerden sonra 'bay bay' diyecek olan Akıncı'nın gidişiyle KKTC toprakları nefes alacak ve Rumlar’a peşkeş çekilmekten kurtulacaktır." ifadelerine yer vermişti.

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