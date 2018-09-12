THY - Trabzon - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Muş'ta yaylacıların dönüş yolculuğu başladı

Yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren vatandaşlar, havaların soğumaya başlaması ile dönüş yolculuğuna çıktı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:52
Muş'ta yaylacıların dönüş yolculuğu başladı

Muş'ta hayvanlarını otlatmak amacıyla Yücetepe ve Bahçe köylerinden bölgedeki yüksek rakımlı Yücetepe, Bahçe, Derik ve Kurtuk Yaylalarına çıkan aileler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle köylerine dönmeye başladı.

Yaylada 3 ay kalıyorlar

İslam Tan, 30 yıldır Yücetepe köyünde çobanlık yaptığını ve her yıl ilkbahar aylarında köylerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Derik Yaylası'na çıktıklarını söyledi.

Köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten İslam Tan, şunları anlattı:

"Hayvanlarımızın iyi gelişmesi ve bereketli bir ürün alınması için her yıl ilkbahar aylarında yaylaya çıkıyoruz. Burada 3 ay kaldıktan sonra havaların da soğuması ve ekin alanlarının kalkmasıyla tekrar dönüş yapıyoruz. Şu anda yayladan dönüş yaptık. Burada peynir, yoğurt ve tereyağı stoku yapıyoruz. Allah nasip ederse seneye tekrar yaylalara çıkacağız. Tek isteğimiz ülkemize huzurun gelmesidir."

Hayvanlarını sıcak yerlere götürecekler

Besici Cihan Yıldırım da yaylada kadınların günde bir kez hayvanları sağdığını ve havaların soğuması üzerine birkaç gün sonra bu işlemin sona ereceğini ifade etti.

Berivan (süt sağan kadın) Nazmiye Tan ise yayladan dönüş yaptıklarını, karın yağması ile hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak yerlere götüreceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:52
  1. Muş
  2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  3. Derik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşıların içinde neler var? İşte 'aşı propagandası' yapanların değinmediği gerçekler
    1. Aşıların içinde neler var? İşte 'aşı..
    2. Bursa'da emanet araba ile kaza yaptı,..
    3. BM işsizliğin en çok yaşandığı ülkeyi..
    4. KYK sonuçları açıklandı!
    5. Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması
    6. İnanılmaz olay! Çocuğun yüzünden giren..
    7. Mariano'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
    8. Erdoğan ile Nazarbayev ortak hedefler..
    9. Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum..
    10. E-5'te korkutan yangın!
    11. Bahçelievler'de bir araç alev alev yandı
    12. ABD karıştı: 11 Eylül anma..
    13. Ataşehir'de panik! El bombaları bulundu
    14. Eski kaymakam her şeyi itiraf etti:..
    15. Muş'ta yaylacıların dönüş yolculuğu..
    16. Ataşehir'de sokakta 2 adet el bombası..
    17. Havalimanında MİT operasyonu! PKK..
    18. Aksaray'da trafik kazası: 1 kişi..
    19. Akdeniz'de deprem!
    20. TIR'ın çarptığı motosikletli hayatını..
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?