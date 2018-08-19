Muş’ta yabancı uyruklu kadının midesinden 7 paket eroin çıktı

Rus uyruklu kadın N.O. ve M.S.B. isimli şahıs hakkında Van’dan Muş’a uyuşturucu taşıdığı istihbaratı alan Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları takibe aldı.

Şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, şüpheliler üzerinde arama yaptı. Aramada şahıslar üzerinde uyuşturucu maddeye rastlamayan polis, şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar kontrol için Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede Rus uyruklu kadın N.O.’un çekilen röntgeninde yuttuğu anlaşılan 7 paket kalıp halinde eroin tespit edildi.

Öte yandan midede uyuşturucu taşımanın dünyada nadir görülen bir yöntem olduğu öğrenildi. Şahıslar hakkında adli işlemler devam ediyor.