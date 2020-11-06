  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Aktüel

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:52:54 -
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

MUŞ (AA) - Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 241 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir depremi ile ilgili olay Haarp iddiası! Girit'te bulunan gemi...
Gündem

İzmir depremi ile ilgili olay Haarp iddiası! Girit'te bulunan gemi...

İzmir depremi sonrası ortaya atılan Haarp teknolojisi iddialarına ilişkin çok çarpıcı bir detay paylaşıldı.
ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti
Dünya

ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı kıyasıya devam ederken gizli servisin Joe Biden'a koruma takviyesi gönderdiği ortaya çıktı...
Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Dünya

Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Tru..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay