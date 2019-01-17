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Muş'ta terör operasyonu: 21 PKK'lı gözaltında

Muş Valiliği, merkez ve Malazgirt, Korkut, Bulanık ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 21 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:18
Muş'ta terör operasyonu: 21 PKK'lı gözaltında

Muş'ta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Aralık-14 Ocak tarihlerinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz merkez ve Malazgirt, Korkut, Bulanık ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi ile yardım ve yataklık suçundan 10 kişi yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:18
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