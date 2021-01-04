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Aktüel Muş'ta sokak hayvanları "Kalbimiz Sokakta Atıyor" projesiyle yuvaya kavuştu
Aktüel

Muş'ta sokak hayvanları "Kalbimiz Sokakta Atıyor" projesiyle yuvaya kavuştu

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:14:58 -
Muş'ta sokak hayvanları "Kalbimiz Sokakta Atıyor" projesiyle yuvaya kavuştu

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuktan korunması amacıyla başlattığı "Kalbimiz Sokakta Atıyor" projesi kapsamında yaptırdığı 50 kulübeyi sokak ve caddelere bıraktı.

Belediye bünyesindeki geçici bakımevinde çalışan görevliler, hayvanları dondurucu soğuklardan korumak amacıyla çalışma yapmaya karar verdi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın da destek verdiği görevliler, hazırladıkları proje kapsamında, sokak hayvanları için çeşitli boyutlarda 50 kulübe yaparak belirledikleri noktalara yerleştirdi.

Görevliler, yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için kulübelerin önüne ve yaşam alanlarına mama koydu.

Belediye Başkanı Cengiz Altın da ilçe merkezinde kulübelerin bırakıldığı alanda incelemelerde bulundu.

- "Can dostlarımızın üşümesini istemedik"

Malazgirt Belediyesi Geçici Bakımevi Sorumlusu Veteriner Hekim Veysel Turan, AA muhabirine, belediye olarak sokak hayvanları için bir şeyler yapmak istediklerini, bu amaçla projeyi hazırladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Turan, "İlk başta 2 kulübeyle başladık, şu anda kulübelerimiz 50'ye ulaştı. İlçemiz soğuk bir yer. Can dostlarımızın üşümesini istemedik. Onları besleyebilmemiz için kulübelerin önüne mama kapları bıraktık. İsteyen vatandaşlarımızın evinin önüne ya da bahçesine de bırakabiliriz. Bakıma muhtaç hayvanları alıp tedavilerini yaptıktan sonra tekrar ait oldukları yer olan sokaklara bırakıyoruz. Biz bundan yanayız." diye konuştu.

Geçici bakımevinde görevli Muhammet Berkay Demirbaş ise "Sokak hayvanları için kendi aramızda, ne yapabiliriz, diye düşündük. Hayvanların yardıma muhtaç hallerini görünce çok üzüldük. Belediye başkanımızın desteğiyle kulübe yapımına başladık. Bu çalışmamızı esnafımız da güzel karşıladı. Minik dostlarımızı yuvalandırdık. Bu beni çok mutlu etti." dedi.

İlçe merkezindeki iş yeri sahipleri de duyarlılıklarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, ellerinden gelen desteği sunacaklarını aktardı.

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