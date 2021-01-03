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Aktüel Muş'ta sahte içki satan 2 kardeş hakkında adli tahkikat başlatıldı
Aktüel

Muş'ta sahte içki satan 2 kardeş hakkında adli tahkikat başlatıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:44:23 -
Muş'ta sahte içki satan 2 kardeş hakkında adli tahkikat başlatıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta evlerinde sahte içki imalatı yaparak satan 2 kardeş hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sahte alkol satışı ve imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, kardeşlerden birinin otomobilinde ve adreslerinde arama yaptı.

Aramada, 10 litre sahte rakı, 5 litre sahte votka, 5 litre etil alkol, 10 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı, rakı ve votka yapımında kullanılan 350 mililitrelik 2 kristal anason yağı ve alkol metre ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kardeş hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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