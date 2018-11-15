Muş'ta PKK'ya büyük darbe! Valilik açıkladı

Muş'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda uzun namlulu silahlar, mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda Varto ilçesi Teknedüzü köyü kırsalında teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen iki farklı noktada sığınak deponun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Timleri ve jandarma unsurlarıyla birlikte arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen birinci noktada 2 AK-47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu tüfek, AK-47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu tüfeğe ait şarjör, 27 adet 7,62 milimetrelik fişek, tespit edilen ikinci noktada büyük telsiz ve aparatı, dizüstü bilgisayar ve şarj cihazı, 10 ses kayıt cihazı, 4 radyo, 3 kompakt anten, takım leşker kıyafeti, 20 kalem pil ile çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir."

Terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen sığınak ve çevresinin güvenlik unsurlarınca imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.