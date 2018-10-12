THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Muş'ta öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Varto ilçesinde öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

12 Ekim 2018 Cuma 22:31
Muş'ta öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarının 'şehir ve kırsal yapılanması'na yönelik çalışmalarda, Yılanlı köyü yolunda, 10 Ekim'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, Varto ilçesinde öldürülen 5 PKK'lı teröriste ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"11 Ekim 2018 günü olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme ve aramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının üzerinde ve olay mahallinde, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, şarjör, mühimmat, 3 telsiz ve 2 dürbün ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde, halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:31
  1. muş
  2. varto
  3. pkk
  4. terörist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması!
    1. Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson..
    2. Muş'ta öldürülen 5 PKK'lı teröriste..
    3. Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8..
    4. Uşak'ta polisin durdurduğu otomobilden..
    5. Polisler bile şaşırdı! Sigara zulası..
    6. 'Brunson davasını daha çok konuşacağız'
    7. Çin 5 ülkeyi uyardı: Terk edin!
    8. Karabük’te otomobil ile minibüs..
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    10. Emmanuel Macron'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    11. Bursa'da otomobilinde uyuyakalan..
    12. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 10..
    13. Samsun’da gaybubet evinde yakalanan..
    14. Almanya sınır kontrollerini yeniden..
    15. Zonguldak’ta 'ByLock' operasyonu: 5..
    16. Ve casus papaz Brunson elini kolunu..
    17. Pakistan'da facia! Ölü ve yaralılar var
    18. O ülkedeki FETÖ'cüler tespit edildi!..
    19. Facia! ABD üssü yerle bir oldu
    20. Bölücü alçaklar, bebekleri Avrupa'ya..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama