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Muş'ta korkutan olay! Çığ iş makinesinin üzerine düştü

Muş'ta yol açma çalışması yapan belediyeye ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Olayda yara almadan çıkarılan operatörün durumumun iyi olduğu bildirildi.

05 Mart 2019 Salı 19:21
Muş'ta korkutan olay! Çığ iş makinesinin üzerine düştü

Muş’ta yol açma çalışması yapan Karayollarına ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan bir kar savurma aracı, diğer iş makineleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Muş’un Hasköy ile Bitlis’in Mutki ilçesi arasında yol açma çalışması yapan Karayolları 113. Şube Şefliğine ait 4 iş makinesinin bulunduğu bölgeye çığ düştü. Çığ altında kalan bir iş makinesi, diğer iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda yara almadan çıkarılan operatörün durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 4 saatten bu yana kapalı olan yolda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çığın düştüğü bölgeyi yeniden açmak için çalışma yapan ekipler, saat 20.00 civarında yolu yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. Bu sırada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar, ailelerine telefon açarak yola çığ düştüğünü ve evlerine geç ulaşacaklarını haber verdiler. Uzun süreli bekleyen vatandaşlar, ibadetlerini de kar üzerinde yaptı.

“Savurma aracımız çığın altında kaldı”

Çığ düştüğü anda bölgede yol açma çalışmayı yapan operatörlerden Fikret Gökarslan, “Sabah 09.00’dan bu yana yol açma çalışması yapıyoruz. Önümüzde savurma giderek yolu genişletiyordu. Birden çığ geldi ve savurma aracımız çığın altında kaldı. Savurmayı kurtardık. Şu anda 50-60 metrelik bölgede yolumuz kapalı. Mutki-Hasköy yolunda çalışma yapıyoruz” dedi.

Yaklaşık 5 saatten bu yana yolun açılmasını beklediklerini ifade eden Abdurrahman Selçuk isimli vatandaş ise, “5 saatten bu yana buradayız. Hasköy’den gelip İkizler köyüne gidiyoruz. Yola çığ geldi” diye konuştu.

Karayollarında saha formeni olan Bülent Dikmen ise, “Burada 1 savurma ve 2 greyderimiz kaldı. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis ekibine de durumu bildirdik ve yardıma gelecekler. Çığ altında şu anda bir araç yok. 1 aracımız vardı, onu da kurtardık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:21
  1. Bitlis
  2. Muş

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