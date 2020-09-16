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Gündem Muş'ta korkutan deprem
Gündem

Muş'ta korkutan deprem

Muş'ta deprem 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:14:00 - 2020-09-16 18:15:50
Muş'ta korkutan deprem

Türkiye son dakika deprem haberine kilitlendi. Muş’ta deprem olduğu bildirildi.

Depremin saat 17.48'de Korkut ilçesinde meydana geldiği duyurulurken, 4.7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi de deprem ile ilgili merak edilen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Enlem ve Boylam rakamları

4.7 büyüklüğünde olduğu açıklayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin detaylarını ortaya çıkararak enlem ve boylam rakamlarını da verdi.

Sazlıkbaşı

Depremin Korkut ilçesinde Sazlıkbaşı bölgesini etkilediği de aktarıldı.

Deprem sonrası henüz can kaybı, yaralı ve depremin hangi bölgeleri etkilediğine dair açıklama gelmedi.

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