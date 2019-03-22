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Muş'ta karların erimesiyle 11 milyon yıllık tarih ortaya çıktı

Muş'un Yedikavak bölgesinde karların erimesiyle birlikte 11 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu.

22 Mart 2019 Cuma 16:50
Muş'ta karların erimesiyle 11 milyon yıllık tarih ortaya çıktı

Muş'ta yapılan arazi araştırmaları sırasında yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu.

Muş'un Varto ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yedikavak bölgesinde karların erimesiyle ortaya çıkan fosilleri gören vatandaşlar, durumu Muş Alparslan Üniversitesi'ne (MŞÜ) bildirdi.

Bunun üzerine MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel ile araştırma ekibi bölgede inceleme yaptı.

Araştırma sonucunda bölgede bulunan fosillerin şimdiki Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait olduğunu tespit eden araştırma ekibi, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu fosillerin yaklaşık 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.

"Anadolu'nun jeolojik tarihi bakımından önemli"

Dölek, yaptığı açıklamada, alanın turizm açısından da önemli olduğunu belirterek, fosillerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürüttükleri tabiat varlıklarının envanter çalışmaları kapsamında bölgeyi incelediklerini anlatan Dölek, şu bilgileri verdi:

"Varto ilçesine yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafede, karların erimesiyle ortaya çıkan deniz canlılarına ait fosiller bulduk. Yaptığımız karbon testleri ve paleontolojik yaş tayin metotlarıyla fosillerin yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirledik. Orta Miyosen olarak ifade edeceğimiz jeolojik dönem içerisinde oluşmuş veya bugünkü Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait ekolojik şartlarda var olmuş canlı topluluklarına ait fosiller. Deniz mesafesinden yaklaşık bin 650 metre yüksekteyiz. Anadolu'nun jeolojik tarihi için önemli olduğunu düşünüyoruz."

İskender Dölek, midye kabukları ve salyangoz olarak ifade edilecek fosil grupları dışında mikro fosillerin de bölgede bulunduğunu kaydederek, fosillerin paleojeolojik ve paleojeomorfolojik koşulları ifade etmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bu tür yerlerin kayıt altına alınması gerektiğini dile getiren Dölek, "Sadece yer bilimleri açısından değil ilin turizm potansiyeli açısından da önemli varlıklardır. Dünyada değişen turizm anlayışı ile insanlar deniz ortamından kaçıp daha doğal ortamları tercih ediyor. Bu bakımdan, macerayı seven, keşif yapmak isteyen ve doğayı seven insanların gelip buraları görmelerini bekliyoruz." dedi.

"Buranın korunması için çalışmalarımızı yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Öncel de fosillerin kayıt altına alınması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Muş sınırları içerisinde pek çok jeosit alan ve fosiller bulunmaktadır. Burasının kesin korunacak alan olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne bilimsel araştırma raporu sunacağız. Ön incelemelerin ardından buranın korunacak alan ilan edilmesini planlıyoruz."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:50
  1. Van
  2. Muş Alparslan Üniversitesi
  3. MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel
  5. midye kabukları
  6. salyangoz
  7. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü
  8. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  9. fosil
  10. Muş'un Varto ilçesi
  11. Yedikavak bölgesi
  12. Acısu Gölü
  13. Muş Ovası

YORUM YAZ

  • memetmemet34 dk önce
    Allah Allah demekki 11 miliyon yıldır kar yağıyormuş hayret bu güne kadar orası 11 miliyon yıldır hep karlamı kaplıymış acaba ne haber ama

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