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Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 22 kişi böyle kurtarıldı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolunda araçlarda mahsur kalan 22 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:06
Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 22 kişi böyle kurtarıldı

İnardı ve Üçevler köylerinden merkeze doğru yola  çıkan 2 minibüs ile otomobildeki 22 kişi yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanması  sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş  makineleriyle sürdürdükleri 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalanlara ulaştı  ve yolu trafiğe açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı  açıklamada, yağış nedeniyle yüksek kesimlerde köy yollarının ulaşıma kapandığını  söyledi.

İhbar üzerine hemen iş makineleri ile müdahalede bulunduklarını  anlatan Yentür, "3 aracın yolda mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine  ekiplerimiz hemen harekete geçerek yaklaşık 2 saat sonra 22 vatandaşımızı, mahsur  kaldığı bölgeyi iş makineleriyle açarak kurtardı. İlimizde kar yağışı nedeniyle  22 köy, 22 mezra yolumuz kapanmış durumda." diye konuştu.

Mahsur kalanlardan Sıdık Şahin ise aniden bastıran kar nedeniyle yolda  2 saat mahsur kaldıklarını, Özel İdare ekiplerini telefonla arayıp yardım  istediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 22:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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