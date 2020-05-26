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Aktüel

Muş'ta iş makinesiyle baraj göletine düşen operatörün cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:28:20 -
Muş'ta iş makinesiyle baraj göletine düşen operatörün cesedine ulaşıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden baraj göletine düşen operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Muş-Varto kara yolunun 32. kilometresindeki yapımı süren Alparslan-2 Barajı'nın gövdesinde 2 gün önce iş makinesiyle (ekskavatör) çalışma yaparken gölete düşen 45 yaşındaki Ömer Demir'i arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı.

Van ve Bitlis'ten gelen dalgıç polisler, iş makinesinin düştüğü bölgede yaptıkları çalışmada operatörün cansız bedenini sudan çıkardı.

Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Demir'in eşi ve çocuklarına olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Demir'in cesedi otopsi için Malatya'ya gönderildi.

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