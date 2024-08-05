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Yaşam Muş'ta hortum paniği böyle görüntülendi
Yaşam

Muş'ta hortum paniği böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-05 20:00:00 -

Muş'ta yaşanan hortum, büyük paniğe yol açtı.

Muş’ta aniden başlayan hortum, şantiyede çalışan işçiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı bölgesinde inşaatı devam eden rüzgar enerjisi santrali (RES) şantiyesinde meydana gelen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Şantiye işçileri tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, hortumun şiddeti net bir şekilde görülüyor.

Hortumun ardından yapılan incelemelerde, şantiyede herhangi bir hasarın meydana gelmediği tespit edildi. İşçiler, günlük çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

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