  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Muş’ta akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Muş 2022 Ramazan imsakiyesi: İftar sahur vakitleri...
Oruç

Muş’ta akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Muş 2022 Ramazan imsakiyesi: İftar sahur vakitleri...

Muş sahur vakti on bir ayın sultanı Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Muş imsakiye 2022, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Yayılanan 2022 Muş imsakiye takvimiyle Muş imsak vakti, Muş sahur saati de öğrenilmekte. Muş sabah ezanı girmesiyle birlikte sahur da sona ermekte. Muş imsak vaktinin girmesiyle birlikte oruçlarını kaçta açacağını merak eden Muşlular Muş’ta akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Muş iftar saati kaç? Muş’ta sahur saat kaçta bitiyor? sorularına cevap aranmakta.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 17:29:00 - 2022-03-17 17:31:51
Muş’ta akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Muş 2022 Ramazan imsakiyesi: İftar sahur vakitleri...

Ramazan İmsakiyesi (2022 İmsakiye)  2 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı nedenle vatandaşlar tarafından sorgulanır oldu. oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” soruları da yine Muş’ta yaşayanlarca merak ediliyor. İşte diyanet 2022 Muş Ramazan imsakiyesi: iftar, sahur vakti, ezan saatleri.

Muş namaz vakitleri...

Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi Muş ittar sahur vakitleri

Fitre ne kadar?

Bu sene (2022 fitre miktarı) Ramazan fitre miktarı ne kadar olduğu da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı için fitre miktarını 40 TL olarak açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay