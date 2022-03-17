Muş’ta akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Muş 2022 Ramazan imsakiyesi: İftar sahur vakitleri...
Muş sahur vakti on bir ayın sultanı Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Muş imsakiye 2022, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Yayılanan 2022 Muş imsakiye takvimiyle Muş imsak vakti, Muş sahur saati de öğrenilmekte. Muş sabah ezanı girmesiyle birlikte sahur da sona ermekte. Muş imsak vaktinin girmesiyle birlikte oruçlarını kaçta açacağını merak eden Muşlular Muş’ta akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Muş iftar saati kaç? Muş’ta sahur saat kaçta bitiyor? sorularına cevap aranmakta.
Ramazan İmsakiyesi (2022 İmsakiye) 2 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı nedenle vatandaşlar tarafından sorgulanır oldu. oruç ve sahur vakitlerini takip ederek “iftara ne kadar kaldı, sahur ezanı kaçta okunuyor” soruları da yine Muş’ta yaşayanlarca merak ediliyor. İşte diyanet 2022 Muş Ramazan imsakiyesi: iftar, sahur vakti, ezan saatleri.
Muş namaz vakitleri...
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Fitre ne kadar?
Bu sene (2022 fitre miktarı) Ramazan fitre miktarı ne kadar olduğu da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı için fitre miktarını 40 TL olarak açıkladı.