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Muş'ta 49 el yapımı patlayıcı bulundu
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Gündem Muş'ta 49 el yapımı patlayıcı bulundu
Gündem

Muş'ta 49 el yapımı patlayıcı bulundu

Muş'ta PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:13:00 -
Muş'ta 49 el yapımı patlayıcı bulundu

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce su borularından hazırlanmış 49 el yapımı patlayıcı ve pil bloğu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Yamaç köyü Derun Tepe bölgesinde "Eren-4 Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık" operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda dün, toprağa gömülü vaziyette terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 49 su borusundan hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve 4'lü pil bloğu ele geçirildi.

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