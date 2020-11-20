Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

MUŞ (AA) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 120 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

14 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan 120 güvenlik korucusu, Türk bayrağı ve silah başında yemin etti.

Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, yemin eden güvenlik korucularının memlekete, devletin verdiği silah ve mühimmatla hizmet edeceklerini söyledi.

Bunun bir kamu görevi olduğunu vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu kamu görevi diğerlerinden biraz özelliklidir. Namusunu, canını, malını ve ırzını korumak için size devlet silah veriyor. Bu emaneti çok iyi korumak ve muhafaza etmek sizin göreviniz. Bu artık bir namustur. Silahınızı son derece iyi koruyacaksınız. Üniformanızın hakkını vereceksiniz. Sizi terörle mücadele noktasında jandarma ve polisin yanında, çok önemli bir göreve layık gördük. Siz devletin güvenlik korucusu oldunuz. Bu herhangi bir işe girmek değil. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik korucusu oldum' deyin. Bu herhangi bir yerde işe girmek değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onun al bayrağının taşındığı kutsal bir görev. Bunun dışında komutanlarınızın verdiği emirlere ve mevzuattaki kurallara harfiyen riayet edin."

Kahramanların her zaman milletin vicdanında yer bulduğunu dile getiren Vali Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Dinimizde şehit olmak en büyük mertebe. Çok büyük bir sorumluluk aldınız ve bu sorumluluğun inşallah gereğini yapacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece çok güçlü bir devlet. Terör ve teröristle mücadelede başarılı bir noktaya gelindi. Devlet her zaman ayakta. Hainler hikayedir ve tarih sayfalarında yazmaz. Yazsa da lanetle anılır. Ama kahramanlar tarih kitaplarının da yazmasının ötesinde milletin vicdanlarında her zaman yer bulur. Onların amel defterleri kıyamete kadar açık olur."

- "Ettiğiniz yemini bir an bile unutmayınız"

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen de hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla bitiren güvenlik korucularının yemin törenini büyük bir gurur ve heyecanla izlediklerini belirtti.

"Güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemininiz göreviniz boyunca en zor koşullarda sizlere yol gösterecektir." diyen Şen, şunları kaydetti:

"Ettiğiniz yemini bir an bile unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanunu ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daime rehber edineceğinizden yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, ordu millet kaynaşmasının en büyük göstergesi olan sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar devam edecektir. Bu kutsal görev için ettiğiniz yemininiz yüce ulusumuza güvenlik güçlerimize, sizlere ve tüm sevdiklerinize hayırlı olsun."

- "Bizler terörle mücadelemizde canımız pahasına görev yapacağımıza söz veriyoruz."

Yemin eden Yaygın Beldesi güvenlik korucusu Yasin Kurt ise güvenlik korucusu olarak 40 yıldır dedelerinin, babalarının, amcalarının ve ağabeylerinin komutanlarla omuz omuza mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Can verip şehit oldular, kan döküp gazi oldular. Bizler de bugün yemin ederek arkadaşlarımızın bıraktığı yerden bu kutsal görevi devraldık. Canımız sağ olduğu sürece teröristle mücadelemizde onların bıraktığı yerden kararlılıkla devam edeceğiz. Bizler terörle mücadelemizde canımız pahasına görev yapacağımıza ve yeminimize sadık kalacağımıza bir kez daha huzurunuzda söz veriyoruz."

Törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat da katıldı.