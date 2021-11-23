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Yaşam Müslüme’yi dedesi mi öldürmüş? Müslüme'nin katili dedesi mi çıktı?
Yaşam

Müslüme’yi dedesi mi öldürmüş? Müslüme'nin katili dedesi mi çıktı?

Müslüme'ye dedesi mi öldürdü? Müslüme’yi kim öldürmüş? Kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal’ın ölüm haberi Türkiye’yi yasa boğmuştu. Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 8 aile yakınından biri olan dedesi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:16:00 - 2021-11-23 15:24:57
Müslüme’yi dedesi mi öldürmüş? Müslüme'nin katili dedesi mi çıktı?

Müslüme'yi kim öldürdü, Müslüme nasıl öldü? 10 Kasım'da çadır kuran 7 çocuklu sahibi Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin iki buçuk yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün 17.00 sularında bisikletiyle oynarken gözden kayboldu. Minik Müslüme’yi bulmak için tüm ekipler seferber oldu. 10 Kasım'da çadır kuran 7 çocuklu sahibi Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin iki buçuk yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün 17.00 sularında bisikletiyle oynarken gözden kayboldu. Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Müslüme'nin ölümünde kim tutuklandı?

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, kişiler dün adliyeye sevk edilmişti. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

müslüme dedesi

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı. Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı. Müslüme Yağal’ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal’ın, AKUT'un dronla arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı. Bu süreçte basın mensuplarına açıklama da yapan Hasan Yağal, "O günden beri sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı" demişti.

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