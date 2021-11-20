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Yaşam Müslüme'nin cenazesi ne zaman nereden kaldırılacak? Müslüme bebeğin cenaze programı
Yaşam

Müslüme'nin cenazesi ne zaman nereden kaldırılacak? Müslüme bebeğin cenaze programı

10 Kasım'dan bu yana aramanan Yörük Kızı Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Minik bebeği son yolculuğuna uğurlamak için camiye gitmek isteyenler ise Müslüme'nin cenaze programını araştırıyor. Peki, Müslüme'nin cenazesi nerede olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-20 14:40:00 -
Müslüme'nin cenazesi ne zaman nereden kaldırılacak? Müslüme bebeğin cenaze programı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu. Yürekleri yakan bu olayın ardından pek çok kişi minik bebeği son yolculuğa uğurlarken yalnız bırakmak istemiyor. Peki, Müslüme nereye defnedilecek?

Müslüme'nin cenazesi ne zaman nereden kaldırılacak? Müslüme bebeğin cenaze programı

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Müslüme’nin otopsisi tamamlandı. Küçük kızı aynı ismi taşıyan anneannesi yıkadı. Müslüme’nin ikindi namazını müteakip Karaman Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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