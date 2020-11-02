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Dünya "Müslümanlarla aram iyi" diyen Lukaşenko'dan Macron'a yardım teklifi
Dünya

"Müslümanlarla aram iyi" diyen Lukaşenko'dan Macron'a yardım teklifi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Müslümanları provoke eden hamlelerde bulunan İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yardım teklif etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:43:00 -
"Müslümanlarla aram iyi" diyen Lukaşenko'dan Macron'a yardım teklifi

İslam'a ve peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakareti savunan açıklamalarıyla gündemi meşgul eden alçak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan yardım eli uzandı.

Belarus haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre; Müslümanlarla çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Lukaşenko, Macron'a Müslümanlarla ilişkilerini düzeltmesi için yardımcı olabileceğini ifade etti.

"Müslümanlarla çok iyi ilişkilere sahibim"

Lukaşenko, "Müslümanlar bizim için hiçbir zaman sorun yaratmadı. Tüm seçimlerde Müslümanların neredeyse yüzde 100'nün iktidarı ve devlet başkanı olarak beni desteklediğini sık sık söylerim. Fransa Cumhurbaşkanı'nın son zamanlarda ifade özgürlüğü ve dini duygular hakkında açıklamaya başladığı şeylere biz asla izin vermeyeceğiz. Müslümanları eleştirmeye başlaman sana ne kazandıracak? Belki Müslümanlar ile Macron arasında bir arabuluculuğa ihtiyacı vardır. Bu konuda ona yardım edebilirim zira Müslümanlarla çok iyi ilişkilere sahibim" dedi.

Lukaşenko, inananların duygularına müdahale edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.

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