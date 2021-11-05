"Müslümanlarının derileri diri diri yüzülmeli"

Münübe Yılmaz

Müslümanlara yönelik zulmün tavan yaptığı Hindistan’da, skandal bir gelişme daha yaşandı. Aşırı sağcı Hindistan Halk Partisi (BJP) eski milletvekili Vikram Randhawa, Pakistan'ın Uluslararası Kriket Konseyi Erkekler T20 Dünya Kupası maçında Hindistan karşısında kazandığı zaferi kutlayan Keşmir Müslümanlarının derilerinin diri diri yüzülmesi gerektiğini söyleyerek insanlıktan nasibini almadığını gösterdi.

Keşmir'den Müslüman bir politikacı tarafından paylaşılan videoda Başbakan Narendra Modi'nin lideri olduğu BJP'nin eski milletvekili Randhawa'nın Pakistan'ı destekleyen Keşmirlilere karşı şiddeti savunduğu görülüyor.

Pakistan lehinde slogan atmanın ne demek olduğu gösterilmeli

Videoda, “Kanlarında Pakistan'a karşı bir sevgi var. Neden Pakistan'ın ‘kafir’ Yeni Zelanda'ya karşı kazandığı zaferi Hindistan kaybettiğinde olduğu gibi aynı coşkuyla kutlamıyorsunuz? Kim bu işe karışmışsa, her birinin derileri canlı canlı yüzülmeli. Bu faaliyetlere katılanlara, Hindistan topraklarında Hindistan’ın aleyhinde, Pakistan’ın ise lehinde sloganlar atmanın ne demek olduğu gelecek nesillerin de hatırlayacağı bir şekilde gösterilmelidir” diyen küstah Randhawa, Keşmirli Müslüman ebeveynlerin “nankör çocuklar” doğurduklarını anlamaları gerektiğini de ifade ediyor. Randhawa videoda ayrıca Pakistan için tezahürat yapan Keşmirli öğrencilerin diplomalarının ve Hindistan vatandaşlıklarının iptal edilmesini önerdiğini de anlatıyor.