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Gündem Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde
Gündem

Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde

Yeniakit Publisher
2023-11-05 10:12:00 -
Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde

Gazzede binlerce çocuk İsrail bombalarının altında can verirken Suudi Arabistan, Riyad 2023 Eğlence Festivali’nin açılışını yaptı.

Suudi Arabistan'da Ekim-Mart ayları arasında her yıl düzenlenen devlet destekli eğlence festivali Riyad Festivali'nin dördüncüsü Riyad'daki Krallık Arena'da düzenlenen etkinlikle başladı.

İnternet üzerinden gelen yoğun eleştirilere rağmen Suudi Arabistan halkı etkinliğe önemli sayıda katılım gösterdi.

İngiliz boksör Tyson Fury, açılış gününde eski karma dövüş sanatları dünya şampiyonu Francis Ngannou'ya karşı 10 rauntluk bir maç yatı.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki El-Şeyh, "Krallık Arena" çanları eşliğinde etkinliğin resmi açılışını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açılış töreninde dünyanın dört bir yanından sporcular, sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri de dahil olmak üzere çeşitli sanatçılar yer aldı.

Aralarında dansçı ve müzisyenlerin de bulunduğu uluslararası sanatçılar, dünya yıldızlarının müzik ve dans performanslarının ardından kalabalıktan coşkulu alkışlar ve tezahüratlar aldı.

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