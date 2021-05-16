'Müslümanların yanardağı tüm dünyayı aydınlatacak' Külliyen boykot Müslümana yakışır!
Türkiye'deki duyarlı Müslümanlar, Mescid-i Aksa'daki siyonist zulüm karşısında ümmet adına direnen Filistinliler için, 'İsrail mallarını boykot' kampanyası başlattı.
Yeniakit.com.tr
Türkiye'nin duyarlı müslümanları dükkanlarındaki İsrail mallarını kaldırdı. Toplumda, işgal devleti siyonist İsrail karşıtlığı kıvılcımı, büyük bir yanardağa dönüştü. Bu yanardağın sıçrayan kıvılcımları, şimdi tüm dünyayı aydınlatıyor.
'Direniş alevi dünyayı sardı'
Yeniakit.com.tr'ye konuşan Duyarlı Müslümanların Derneği yetkilileri, gelinen noktayı şöyle özetledi: Siyonizm teslim olacak. Filistin sayesinde, zafer ümmetin birliği olarak sonuçlanacak. Ve sönen ihtilal ruhu küllerinden yeniden doğacak. Allahüekber!
'Almayın, aldırmayın'
Öte yandan sosyal medya platformlarında vatandaşların İsrail ürünlerini boykot çağrısı da sürüyor.