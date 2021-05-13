Müslümanlara ölüm sloganları atak fanatik Yahudilerden, sivil siyonistlerin İsrail kuvvetlerinin himayesinde Filistinlilerin evlerini basmasına kadar bölgeden korkunç haberler geliyor.

Camiye saldırdılar

Lid kentinde sokağa çıkma yasağına rağmen şiddet olayları devam ediyor. Yasağa rağmen sokağa inen fanatik Yahudiler, Al-Nour Camisi'ne saldırdı. Caminin minaresinden yapılan anonslar ile caminin korunması için kentteki Müslümanlardan yardım istendi. Yerel kaynaklar, Al-Nour Camisi'nin yanı sıra kentteki Al-Omari Camisi'ne de saldırı yapıldığını aktardı. Lod kentinin 77 binlik nüfusunun üçte birini Filistinliler oluşturuyor.

Filistinlilerin evlerini basıyorlar

Akka şehrinde sivil siyonistler İsrail kuvvetlerinin himayesinde Filistinlilerin evlerini bastığına ilişkin sosyal medyaya düşen görüntüler kan dondurdu.

Müslümanlara ölüm sloganları attılar

Seba’da sokaklara çıkan çok sayıda Yahudi Araplara, Müslümanalara ölüm sloganları attı.

Hayfa ateş yeri

İşgalci İsrail güçlerine direnen Hayfa'da Fiistinlilerin soskakta mücadele ederken silah sesleri yükselmeye devam ediyor.

Lid kentinde sokağa çıkma yasağı

Lid kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA muhabirine konuşan İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, sokağa çıkma yasanın yerel saat ile 21.00 ila 04.00 arasında geçerli olacağını söyledi.

Uygulamanın kaç gün süreceğinin henüz belli olmadığını belirten Rosenfeld, buna “sahadaki duruma bakarak” daha sonra karar vereceklerini söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.