Müslümanlara kapatıldı! Siyonist işgalciden yeni alçaklık!

El Halil Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi yaptığı açıklamada, işgal ordusunun “Yahudilerin ibadet edeceği” bahanesiyle öğle namazından itibaren camiyi kapattığını söyledi. Recebi “israil güçlerinin Yahudilerce kutsal sayılan “Yom Kippur” nedeniyle yarın akşama kadar camiye Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığını” aktardı.

SİYONİST İŞGAL REJİMİ GÜÇLERİNDEN BİR AYDA 57 DEFA EZAN YASAĞI

Öte yandan Filistin Vakıflar Bakanlığı, İşgalcilerin eylül ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisi’nde 57 kez ezan okunmasını engellediğini duyurdu. 3 Ekim’de de terörist Yahudi yerleşimciler, Harem-i İbrahim Camisi içinde sahne kurarak konser düzenlemişti. Yahudi yerleşimcilerin, camide enstrümanlar eşliğinde şarkılar söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medyada yayılmış ve tepkiyle karşılanmıştı.

HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ’NE YÖNELİK İHLALLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa’dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor. Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor. Siyonist işgal rejiminin 1967’den beri işgal altında tuttuğu Batı Yaka’nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994’te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü. Tarihe “El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı” olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150’den fazla kişi yaralanmıştı. Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı. Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.