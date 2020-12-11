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Gündem Müslümana evlilik yasağı Hindu ırkçılığı pes dedirtti
Gündem

Müslümana evlilik yasağı Hindu ırkçılığı pes dedirtti

İslam’ı bitirip, Müslümanları inançlarından koparmak isteyen ırkçı Hindistan’da akıl almaz gelişmeler yaşanıyor. Uttar Pradesh eyaletinde Müslüman bir genç, Hindu bir kızla evlenip onu Müslüman yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:21:00 -
Müslümana evlilik yasağı Hindu ırkçılığı pes dedirtti

 Mehmet Aydın 

Hindistan’da ırkçı Hindular, Müslümanları ‘aşk cihadı’ yapmakla suçluyor...  İslam düşmanı ırkçı Hindu gruplar, Müslümanların evlilik yoluyla Hinduları “Müslümanlaştırdıklarını” iddia ederek buna karşı yasa çıkmasını sağladı. Anayasaya aykırı olmakla eleştirilen “aşk cihadı” (Hinduları evlilik yoluyla Müslümanlaştırma) yasasını yürürlüğe sokan Uttar Pradeş eyaletinde, 21 yaşında Müslüman bir üniversite öğrencisi, Hindu bir kadını İslam’a çevirmeye çalıştığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı. Farklı dine mensup kişilerin evlenmesini zorlaştırmayı hedeflediği ifade edilen ve suçlu bulunanların 10 yıla kadar cezalandırılmasını öngören yasa, temel insan haklarını ihlal ettiği, din ve ırksal ayrımcılığa yol açtığı konusunda eleştiriliyor.

“Müslümanlar terörist!”

Söz konusu yasa, görünürde evlilikleri yasaklamıyor, zorla din değiştirmeyi suç olarak görüyor. Fakat yasa çıktığından bu yana ihbar üzerine gelen polisler çiftlere baskın düzenliyor, Müslüman olan bireyi suç işlediği iddiasıyla göz altına alıyor. Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan genç Müslüman şair Abiha, “Artık birini özgürce sevemezsin. Şimdi bir kişiyi sevmeye hakkım olup olmadığını 10 bin kez düşünmeliyim” dedi. Genç kadın, bu kararnamenin sonuçlarından korktuğunu belirterek, “Bugün yaptığımız her şeye cihad deniyor. Organ bağışında bulunursak, organ cihadı, koronavirüs varsa, korona cihad. Sanki Müslümanlar suçlu olmadıklarını ispatlayana kadar terörist olarak görülüyorlar” diye konuştu.

Düğüne baskın

Uttar Pradeş’de yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bir Müslüman erkekle Hindu kadının düğününü polis bastı. Bir Hindu grubun ihbarı üzerine harekete geçen polis düğünü durdurup çiftten evlenebilmek için bölge yargıcından izin almasını talep etti. Çiftin kendi özgür iradeleriyle nikah kıydıklarını ve din değiştirme olmadığını söylemesini dikkate almayan polis, önce bölge yetkililerinden onay belgesi istedi. Çiftin düğünü ertelendi. Hindular, Müslümanlığın yayılmasının önüne geçmek için daha sert tedbirlerin alınmasını talep ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

isimsiz

ülkemizdeki bütün dostluk grupları kapatılsın
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osman

1000 tane ilahi olan hindu halki cehennem ehli, tepinin bu dünyada, sonunuz hüsran
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