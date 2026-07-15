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Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak: 15 Temmuz, Milletimizin İradesini Dünyaya Gösterdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak: 15 Temmuz, Milletimizin İradesini Dünyaya Gösterdi

Milletin iradesini, milletin parasıyla alınan silahlarla gasp etmeye çalışan FETÖ’cü alçaklar, tam 10 yıl önce bugün halkın iradesiyle tanıştı. Ruhunu 1 dolara satan asker üniformalı FETÖ’cü hainler, milli iradeyi tank paletleriyle ezip demokrasimize darbe indirmek isterken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milleti, tarihi gecede, tek bilek-tek yumruk olup ilk defa kanlı bir darbe girişimini bastırdı. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla gazetemize değerlendirmelerde bulunan Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiği destansı direnişin, demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergesi olduğunu belirtti. Kaynak, “İrade Bizim, Zafer Bizim” diyerek meydanlara çıkan milletin, hain darbe girişimini bertaraf ederek tarihe unutulmaz bir destan yazdığını söyledi.

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Foto - Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak: 15 Temmuz, Milletimizin İradesini Dünyaya Gösterdi

Başkan Süleyman Kaynak, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o gecenin hafızalardaki yerini ilk günkü canlılığıyla koruduğunu ifade etti. Türk milletinin tanklara, silahlara ve bombalara rağmen devletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığını vurgulayan Kaynak, darbecilerin milletin iradesi karşısında başarısızlığa uğradığını dile getirdi.

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Foto - Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak: 15 Temmuz, Milletimizin İradesini Dünyaya Gösterdi

15 Temmuz gecesinin yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği tarih olmadığını belirten Kaynak, “10 yıl önce yaşadığımız alçak darbe girişimini ‘tiyatro’ diyerek geçiştirmeye çalışanlar; o gece kahraman olmak varken ATM’lere koşan, marketleri yağmalayan ve sela okuyan hocalarımıza saldıranlar tarihin kara sayfalarından asla silinmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak: 15 Temmuz, Milletimizin İradesini Dünyaya Gösterdi

FETÖ mensuplarının Gazi Meclis’i ve güvenlik kurumlarını hedef alarak millet iradesini yok etmeye çalıştığını kaydeden Kaynak, “Gazi Meclisimizi ve emniyet kurumlarımızı bombalayan kalpleri mühürlenmiş hainler, bu milletin imanını ve cesaretini hesaba katmamıştır. Milletimiz korkmamış, namlulara boyun eğmemiş; ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ diyerek vatanına, bayrağına ve millî iradesine canı pahasına sahip çıkmıştır.” dedi.

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Foto - Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak: 15 Temmuz, Milletimizin İradesini Dünyaya Gösterdi

15 Temmuz’da meydanları dolduran milyonların gelecek nesillere büyük bir sorumluluk bıraktığını belirten Kaynak, o gece ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye’nin en büyük gücü olmaya devam ettiğini ifade etti. Kaynak, “O gece meydanları dolduran her yürek, bize bugün demokrasiyi yaşatma sorumluluğunu bırakmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı

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