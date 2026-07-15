Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak: 15 Temmuz, Milletimizin İradesini Dünyaya Gösterdi

Milletin iradesini, milletin parasıyla alınan silahlarla gasp etmeye çalışan FETÖ’cü alçaklar, tam 10 yıl önce bugün halkın iradesiyle tanıştı. Ruhunu 1 dolara satan asker üniformalı FETÖ’cü hainler, milli iradeyi tank paletleriyle ezip demokrasimize darbe indirmek isterken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milleti, tarihi gecede, tek bilek-tek yumruk olup ilk defa kanlı bir darbe girişimini bastırdı. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla gazetemize değerlendirmelerde bulunan Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiği destansı direnişin, demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergesi olduğunu belirtti. Kaynak, “İrade Bizim, Zafer Bizim” diyerek meydanlara çıkan milletin, hain darbe girişimini bertaraf ederek tarihe unutulmaz bir destan yazdığını söyledi.