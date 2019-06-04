Müslüman ülkede olduklarını unuttular!! İşte yabancı sermayenin İslam'a verdiği değer
Ülkemizde de faaliyet gösteren yabancı sermayeli Shareton Otel'de görüntülenen Mescid, yabancıların İslam'a verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Otelde çekilen fotoğrafa göre Mescid tabelası takip edildiğinde büyük bir toplantı salonuna ulaşılırken, misafirlere salonun bir köşesine serilen seccadelerde namaz kılma imkanı sağlanıyor. Ne yazık ki salonun girişinde ayakkabılar da çıkartılmıyor.04 Haziran 2019 Salı 13:23
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Shareton Ankara Hotel'de çekilen fotoğraf kareleri ülkemizde bulunan yabancı sermayenin İslam'a verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Yabancı oteller zinciri Shareton, Müslüman bir ülkede faaliyet gösterdiğini unuturcasına büyük bir salonun köşesini, misafirlerine Mescid olarak sunuyor.
Bir otel misafiri tarafından çekilen fotoğraf karesine göre Mescid tabelası takip edildiğinde büyük bir toplantı salonuna ulaşılıyor. Otel misafirleri namazlarını bu salonun küçük bir köşesine serilen seccadelerin üzerinde kılıyor. Mescid olarak titizlikle hazırlanmamış olan salona ayakkabılarla girilmesi de ayrıca dikkat çekiyor.
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