Müslüman Türkiye’nin yüz akları: Halal Dünya Marketleri... İyi ki varsınız!

Halal Dunya Marketleri toplum bilincinde yavaş yavaş önemli bir yere doğru ilerliyor. Yeni bir vizyon ve yeni bir misyon ile yeni bir konsept ortaya koydular. Bu marketlerin çevresindeki Müslüman bireyler bu konsepti sevdi. Şüphesiz yılların oluşturduğu yoğun alışkanlıkları birdenbire değiştirmek kolay değildir. Buna rağmen helal gıda arayışının bir seviye kazanması sebebi ile bu kolay olmayan helal ve tayyibe dönüş değişimini nisbeten kolaylaştırdığına şahid oluyoruz.

Ziyaret ettiğimiz Market’in raflarını tek tek inceliyorsunuz. Müslüman bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşit çeşit ürünlerle dopdolu. Peynirler, yoğurtlar,ayranlar, tereyağlar, reçeller, helvalar, tavuklar, sucuk, salam, sosisler, bisküviler, kurabiyeler, çikolatalar, unlar, makarnalar, yağlar, yumurtalar, bakliyat ve pirinçler, zeytinler, dondurmalar, şekerlemeler… Halal Dunya Marketleri küçücük ama ne ararsanız var bu marketlerde. Burada da bir ailenin hemen hemen tüm ihtiyacını karşılayabilecek ürünlerin raflarda yer aldığını görüyoruz.

Bu markette bulunduğumuz esnada alışveriş yapmakta olan bir Müslüman kardeşimizle de ayaküstü konuştuk. Kendileri emniyet görevlisi imiş, Kardeşimiz; “Ben biraz uzakta oturuyorum. Böyle bir market açıldığı haberini alır almaz araştırdım ve bu adresi buldum. Artık ihtiyaçlarımı bu marketten almak bana farz oldu. Çünkü bu market benim gibi ailesinin yeme içmesini helalinden temin etme sorumluluğunda olan Müslümanlar için açılmış. Açanlardan, vesile olanlardan Allah razı olsun. Artık fiyatına, uzaklığına, markasına bahane bulup bu marketten alışveriş yapmaktan kaçmak olmaz. Bu marketi açanlar bize bir vebal yüklemişlerdir. Desteklemek zorundayız. Çevremdeki Müslümanlara da bu tebliği yapıyorum. Alışveriş yapmalarını teşvik ediyorum.”

Bu marketimizin de rafları GİMDES Helal sertifikalı ürünlerle dopdolu, Sütlük tabir edilen dolap çeşitli peynir, yoğurt, ayran, tereyağı, süt, sucuk, salam, sosis ve yumurta markaları ile dolu dolu. Et dolabında tavuk etleri, kırmızı et ve kıymaları ile dolu dolu. Yine diğer raflarda çeşit çeşit sıvı yağlardan, reçellere, ballardan, helvalara, çikolatadan, şekerlemelere, bisküviden kuru pasta kurabiye çeşitlerine, bakliyattan temizlik maddelerine, hatta taze meyve ve sebzeye kadar çeşit çeşit bir ailenin ihtiyacının nerede ise tamamını karşılayabilecek ürünler satışa sunulmuş.

Bugüne kadar dolaşabildiğim marketleri, market yöneticilerini ve müşterilerini gördükten sonra GİMDES ne iyi yapmış da bu market zinciri projesini yürürlüğe sokmuş. Bu fedakar, idealist ve öncü ruhuna sahip bu insanlar ne iyi yapmışlar da imkânlarını seferber edip bu projeye destek vermişler diyorum. İnanıyorum ki bu hizmetler yarın milyonlarca Müslüman tarafından hayırla yadedilecektir.

Helal lokmada telaşı ve merakı olan kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Boş mazeret veya tembellikten vazgeçip ailesinin mutluluğunu, sağlığını ve ahirete yatırım yapma fırsatlarını sağlayabilecek Halal Dunya Marketlerine çoluk çocuk ziyaret ediniz ,alışverişler yapınız. Yok herşey bulunmuyormuş, yok fiyatlar çok yüksekmiş, yok çok uzaktaymış gibi çoğu yalan, yanlış gerçeği yansıtmayan mazeretler sizi hayırlı bir işi yapmaktan alıkoymasın. Bu marketlerde sağlığınıza ve dininize zarar verecek hiçbir zararlı katkı maddeli ürün bulunmaz. Ne idüğü bilinmeyen hayvan kökenli jelatinli, sistainli, mono ve digliseridli ürünler bulunmaz. Sağlığa zararlı, sentetik tatlandırıcılı, aromalı, boyalı meşrubatlar, sakızlar, yoğurtlar bulunmaz. Mono sodyum glutamatlı, sodyum nitritli, karragenanlı, domuz enzimli, domuz proteinli ürünler bulunmaz. Helal kesim şartlarına uymayan et ürünleri bulunmaz. GDO’lu ürünler asla bulunmaz.