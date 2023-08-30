Müslüman turistler ırkçılardan endişeli!

Türkiye, son yıllarda küresel arenada izlediği siyasetle Müslüman coğrafyasına öncülük ediyor. Bu kucaklayıcı politika dünyanın her tarafından Müslüman turistlerin tatil tercihlerinde Türkiye’ye öne çıkarıyor. Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye’ye her yıl milyonlarca turist tatilini Türkiye’de geçiriyor. Uzun uğraşlar sonucu tesis edilen bu güven duygusu, tatilini Türkiye’de geçirmek isteyenlerin yanı sıra, uluslararası öğrencilerin ülkemizi tercihinde önemli rol oynuyor.

Ancak son zamanlarda sosyal medyada yaygınlaşan ırkçı paylaşımlar, Müslüman ülkelerden Türkiye’ye gelen turist ve öğrencilerde endişeye neden oluyor. Suriyeli karşıtlığıyla başlayan ırkçı tavrın, giyim tarzı üzerinden genelleştirilerek toptancı bir karşı çıkışa dönüşmesi dikkat çekiyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başını çektiği bu ırkçı tavır, sosyal medyada virüs gibi yayılınca mezuniyet törenlerine kadar yayıldı. ABD merkezli medya kuruluşları da yaşanan olumsuz örnekleri sosyal medya kanalıyla köpürtüyor.

Irkçılık Türkiye'nin imajını lekeliyor

Sergilenen ırkçı tavır nedeniyle, Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler sosyal medyada Türkiye’de yaşadıkları olumsuzlukları paylaşmaya başladı. Her ziyaretinde Türkiye’ye binlerce dolarlık döviz bırakan Arap turistler, burada karşılaştıkları olumsuzlukları kendi ülkelerine dönünce sosyal medyada paylaşıyor. Son aylarda tur şirketlerine gelen şikâyetler artmaya başlamıştı. Olumsuz paylaşımlar turizm rakamlarına da yansıdı. Bu yılın ilk 7 ayında 30 milyonu aşkın turistle rekor kıran Türkiye’ye Körfez’den ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen turist sayısında ciddi düşüş oldu.

Rekora rağmen Körfez'de düşüşe geçti

Ocak-temmuz döneminde Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 16,2 arttı. Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 59, Almanya’dan gelen turist sayısı yüzde 7,32, İngiltere’den gelen turist sayısı ise yüzde 14 yükseldi. Müslüman ülkelerin birçoğundan gelen ziyaretçi sayısında ise düşüş yaşandı. Türkiye’ye gelen turist sayısında Mısır’da yüzde 13,92, Sudan’da yüzde 44,6, Tunus’ta yüzde 16,37, Bahreyn’de yüzde 33,51, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde 6,88, Irak’ta yüzde 8,43, Katar’da yüzde 31,69, Kuveyt’te yüzde 17,82, Lübnan’da yüzde 12,8, Ürdün’de yüzde 16,38 geriledi.

Üniversite araştırılırken bile soruluyor

Irkçı siyasetin zarar verdiği tek alan turizm değil. 300 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin, bu alanda titizlikle yürüttüğü çalışmaları da baltalıyor. Uluslararası öğrenciler Türkiye’ye yılda 2 milyar doların üzerinde döviz bırakıyor. 2030'a kadar uluslararası öğrenci sayısının 500 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Sosyal medya aracılığıyla virüs gibi yayılan olumsuz paylaşımlar sonrası ise, eğitim fuarlarında Türk üniversitelerine en çok sorulan sorular arasında yaşanan olumsuzlukların olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, 20 üniversitenin rektörü ile katıldıkları Kahire'deki eğitim fuarında Arap öğrencilerin ailelerinden gelen yakınmalarına dikkat çekmişti. Erhan, ailelerin, “Türkiye'de, Arap düşmanlığı varmış. Çocuklarımızı nasıl gönderelim?” ifadelerine vurgu yapmıştı.

Yeni Şafak