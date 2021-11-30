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Dünya Müslüman “stand-up”çıya komedyenliği bıraktırdılar
Dünya

Müslüman “stand-up”çıya komedyenliği bıraktırdılar

Hindistan’da, 29 yaşındaki Müslüman “stand-up”çı Munawar Faruqui, azgın Hindu grupların artan baskı ve tehditleri yüzünden bir daha sahneye çıkmama kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 23:19:00 -
Müslüman “stand-up”çıya komedyenliği bıraktırdılar

 

Münübe Yılmaz

Hindistan’da Müslümanlara yönelik zulüm yeni bir boyut kazandı. İslam düşmanlığının her geçen gün kendisini daha da yoğun hissettirdiği ülkede Müslüman bir stand-up komedyeni olan Munawar Faruqui, azgın Hindu grupların artan baskısı ve tehditleri yüzünden 29 yaşında emekli olduğunu duyurdu. Faruqui, son iki ayda en az 12 şovunun iptal edilmesinin ardından, sosyal medya hesaplarından “Bitirdim” ve “Nefret kazandı” dedi. Pazar günü Bengaluru'daki yerel bir oditoryumda yapılması planlanan 'Dongri to Nowhere' programının iptal edilmesinden sonra açıklama yapan Faruqui, 600'den fazla bilet satılan gösterisinin, mekanı tahrip etme tehditleri sebebiyle iptal edildiğini belirterek, “Bu son. Güle güle. Bitirdim” ifadelerini kullandı.

Bir aydan fazla hapis yatmıştı

India Today'e göre Faruqui, bu yılın başlarında, şakalarında Hindu dini duygularını tahkir ettiği iddiasıyla bir aydan fazla hapis yatmıştı.

 

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