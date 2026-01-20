Mavi Vatan’da milli saniye devrimi: HAVELSAN ‘TimeMaster’ ile zamanı dizginledi

Salgın sürecinde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, bazı ülkelerde ortaya çıkan tekelleşme çabaları, açık ya da dolaylı ambargolar nedeniyle ürün temininde güçlüklerle karşı karşıya kalındığını anlatan Karabudak, bu kapsamda bir dizi ürünü millileştirmeyi gündeme aldıklarını ifade etti. Bir platformun en önemli verisinin zaman olduğunu vurgulayan Karabudak, "Verileri hassas zaman ile senkron hale getirmezseniz geminin ya da silahların, radarların bir ahenk içerisinde çalışmasına engel olursunuz. Tüm veriler zaman ile eşleşmek zorunda ve bunun ihtiyaca göre mili saniyeler, mikro saniyeler veya nano saniyeler bazında olması gerekiyor. Bunun için de zaman sunucusu kullanmanız gerekiyor. Olası temin sıkıntılarına çözüm olarak da daha önce yurt dışından temin ettiğimiz ürünler yerine HAVELSAN olarak bir çözüm oluşturmak istedik." dedi. Bu konuda 2-3 yıl önce çalışmalara başladıklarını anlatan Karabudak, bu süre sonunda yazılımlarıyla birlikte bir donanım çözümü oluşturduklarını belirtti. Karabudak, şöyle konuştu: "Çünkü sadece zamanı sayması değil, bunu çeşitli arayüzlerle de ihtiyacı olan sistemlere dağıtabilmesi gerekiyor. Askeri alanda çeşitli senkronizasyon arayüzleri var. Sivil alanda da çok yoğun kullanım alanı var, zaman sunucusu ürünlerinin. Telekom sektöründe çok yoğun kullanılıyor ama onların ihtiyaçları biraz farklı. Bunların hepsini gerçekleştirebilmek, ürettiğiniz zamanı o arayüzler üzerinden dağıtabilmek de vakit alıyor geliştirme sürecinde. Çevre koşulu testleri ve diğer hususları tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir ürünün en erken çıkışı 24 ay, ortalamada 30-36 ayları bulabiliyor. Şu anda kendi savaş gemilerimizde bunu kullanabilecek düzeye geldik. Önümüzdeki aylardan itibaren teslim edeceğimiz FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemleri'nde bunu kendi bahriyemizin kullanımına inşallah vermeyi planlıyoruz."