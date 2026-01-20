  • İSTANBUL
Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan'ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı
Gündem

Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan'ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı

İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas’ı hayattan koparan katil zanlısının yanı sıra, kederli aileyi tehdit eden 3 şüphelinin de tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, çocukları suça sürükleyen nedenlerin TBMM çatısı altında titizlikle incelendiğini ve ceza mevzuatında gerekli düzenlemelerin kararlılıkla yapılacağını vurguladı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde adli süreç hızla ilerliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gelinen son noktayı kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul’da Atlas Çağlayan’ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç paylaşımda, “İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan evladımızın acısı hepimizin yüreğini yakmıştır. Atlas evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, ‘kasten öldürme’ suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de ‘nitelikli tehdit’ suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi için TBMM’de kurulan komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Tunç, “Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocuklarımızın eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda Adalet Bakanlığı olarak gerek Türk Ceza Kanunumuzda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmalarımızı gecikmeksizin hayata geçirecek, atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz” dedi.

1
