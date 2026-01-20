İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!
Türk içecek kültürü denince ilk akla gelenlerden biri çaydır.
Çay tüketimi, sadece bir içecek alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline gelmiştir.
Bunlarla birlikte çayı en fazla tükektten illerde merak edildi.
Çayın anavatanı Karadeniz Bölgesi olmasına rağmen, en yüksek tüketim Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleşti.
Son veriler, çayın en çok tüketildiği illerin Karadeniz'den çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.
İŞTE EN ÇOK ÇAY TÜKETİLEN İLLER
10. SİİRT
9. VAN
8. BATMAN
7. AĞRI
6. BİTLİS
5. MARDİN
4. DİYARBAKIR
3. MUŞ
2. ŞANLIURFA
1. GAZİANTEP/ kaynak: haber7
