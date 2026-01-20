  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altının kilogram fiyatı yine yükseldi Teröristlerin DEAŞ'lıları saldığı hapishane görüntülendi İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş! Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak Çin pilavı yapımı konusunda vakit ayıramayanlara pratik yöntemler! Takdir toplayan ara sıcak olabilir
Hayat-Aktüel
16
Yeniakit Publisher
İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

Türk içecek kültürü denince ilk akla gelenlerden biri çaydır.

#1
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

Çay tüketimi, sadece bir içecek alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline gelmiştir.

#2
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

Bunlarla birlikte çayı en fazla tükektten illerde merak edildi.

#3
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

Çayın anavatanı Karadeniz Bölgesi olmasına rağmen, en yüksek tüketim Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleşti.

#4
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

Son veriler, çayın en çok tüketildiği illerin Karadeniz'den çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

#5
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

İŞTE EN ÇOK ÇAY TÜKETİLEN İLLER

#6
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

10. SİİRT

#7
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

9. VAN

#8
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

8. BATMAN

#9
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

7. AĞRI

#10
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

6. BİTLİS

#11
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

5. MARDİN

#12
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

4. DİYARBAKIR

#13
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

3. MUŞ

#14
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

2. ŞANLIURFA

#15
Foto - İşte en çok çay tüketen 10 il! Karadeniz illeri şaşırttı!

1. GAZİANTEP/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç
Gündem

Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç

Burdur'da alkol masasında sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken selayı okutan MHP Burdur..
Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Gündem

Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

Eli kanlı terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar eski Sarıye..
Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi
Dünya

Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen askeri operasyonlarla köşeye sıkışan, işgal ettiği toprakları tek tek kaybederek büyük bir bozgun yaşa..
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!
Dünya

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

ABD’nin Grönland'ı oldu bittiyle almasına karşı Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya ile birlikte adaya 14 as..
Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!
Dünya

Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinde, Rakka’nın yönetimi için kritik bir atama gerçekleştiri..
Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı
Gündem

Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı

‘Yalanın Sözcüsü’ Sözcü gazetesi ile milletin ve değerlerinin azılı düşmanı Cumhuriyet ikilisi, bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23