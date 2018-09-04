Müslüman Sinema Festivali'nde Türkiye'den 7 film yarışıyor

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali başladı.

Başkent Kazan’da düzenlenen törenle başlayan festivalde Türkiye’den 7 film aday oldu. Festivalde, Gültekin Bayır’ın yönettiği "Bir denizcinin doğum günü", Kaan Atilla Taşkın’ın yönettiği "Bulutların ardında", Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun yönettiği "İki yaka yarım aşk", Emir Aksay’ın yönettiği "Evliya Çelebi’nin Kazan seyahati", Murat Pay’ın yönettiği “Miraciyya: Saklı Miras”, Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği “Halef” ve Hasan Erdoğmuş’un yönettiği “İsterdim” isimli yapımlar yarışıyor.

Yönetmen Mustafa Kara’nın jüri üyeleri arasında bulunduğu festivale yapımcı Menderes Demir, ünlü oyuncular Serdar Gökhan, Ergun Kuyucu ve Şükrü Babacan da konuk olarak katılıyor.

80 ÜLKEDEN 967 BAŞVURU

Rusya, Türkiye, İran, Kazakistan, Irak, ABD, Cezayir, Lübnan, Azerbaycan, İsviçre ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 967 yapımın başvurduğu yarışmada ilk eleme sonucunda 27 ülkeden 65 yapım festivalde yapılacak yarışmanın adayı olarak seçildi.

Yönetmen Mustafa Kara, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali’nin iyi bir organizasyon olduğunu belirterek geçen yıl bu festivalde en iyi film ödülü aldığını hatırlattı. Kara, “Bu yıl bu festivalin jüri üyesi olarak Kazan’da bulunmaktan çok mutluyum. Büyüyen ve gelişen bir festival. Bu festivali çok başarılı bir şekilde yapıyorlar.” dedi.

Ahlaki ve kültürel değerlerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan festival 10 Eylül'de sona erecek.