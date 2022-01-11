Müslüman sağlık personelleri başörtüsüyle çalışmaya başladı

Münübe Yılmaz

Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, ülkedeki Müslüman sağlık personelinin sağlık kurumlarında başörtüsüyle çalışmaya başladığını belirtti. Sağlık çalışanlarının üniformalıyken başörtüsü takmalarına izin veren düzenlemede değişiklik talep eden Wan Rizal Wan Zakariah'a cevap veren Ong Ye Kung, "Personelden bazıları bunu yapmamayı seçti, bazıları ise hâlâ düşünüyor olabilir. Her bireyin kararına saygı duyuyoruz” dedi. Düzenlemeye hem Müslüman hem de gayrimüslim personelden gelen tepkinin genel olarak olumlu olduğunu söyleyen Ong, “Müslüman personel bu değişiklik için takdirlerini iletti. Hastalar da onların kararlarına saygı duydu” diye konuştu.

7 binden fazla sağlık çalışanı için geçerli olacak

Geçen Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı, revize edilen başörtüsü politikasının 7 binden fazla sağlık çalışanı için geçerli olacağını açıklamıştı. Söz konusu karar, Başbakan Lee Hsien Loong'un 29 Ağustos'taki Ulusal Gün konuşma mitingi sırasında duyurulmuştu.

Daha güçlü dindarlığın genel eğilimini yansıtıyor

Başbakan Lee, başörtüsü takmanın Müslüman toplum için giderek daha önemli hale geldiğini kabul ediyor. Bu, tüm dünyada, ayrıca Güneydoğu Asya ve Singapur'da İslam'da daha güçlü dindarlığın genel eğilimini yansıtıyor.