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Medya Müslüman olduğunu açıklamasıyla gündem oldu! K-pop yıldızı Daud Kim kimdir?
Medya

Müslüman olduğunu açıklamasıyla gündem oldu! K-pop yıldızı Daud Kim kimdir?

2019'da Müslüman olduğunu açıklayan K-pop yıldızı Daud Kim, ilk kez umreye gitti. Daud Kim, Instagram hesabında ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Tüm Müslümanlar için dua ettiğini söyleyen Kim, "Bu fırsat için minnettarım" diye ekledi. Peki, K-pop yıldızı Daud Kim kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-04-19 11:15:00 - 2022-04-19 11:18:48
Müslüman olduğunu açıklamasıyla gündem oldu! K-pop yıldızı Daud Kim kimdir?

Müslüman olduğunu açıklamasıyla gündem oldu! K-pop yıldızı Daud Kim kimdir?

1983 yılında dünyaya gelen Daud Kim, Traxx'la ilk çıkışını 2004'te Paradox parçasıyla yaptı. Şarkıcı, aktörlük kariyerine de 2009'da MBC kanalında yayımlanan Romance Zero dizisiyle başladı.Traxx adlı grubun üyesi Kim, Güney Kore'nin en büyük eğlence şirketlerinden biri olan SM Entertainment'ın proje grubu SM The Ballad'da da yer aldı.

KBS'de 2011'de yayımlanan My Bitterweet Life adlı dramadaysa Lee Se-in karakteriyle ilk kez başrol oynadı.
Şarkıcı, Mayıs 2014'te Singin' In The Rain adlı müzikalde Super Junior grubundan Kyuhyun ve EXO'dan Baekhyun'la birlikte rol aldı.
Kim, Müslüman olduktan sonra Youtube videolarıyla öne çıkmaya başladı.

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