Müslüman olan şampiyon dövüşçü Wilhelm Ott: İslamofobi bizi rahat bırakmıyor

Avrupa dövüş sanatları şampiyonu Wilhelm Ott, kendisi gibi, İslam'ı seçen ve İslami tesettüre uygun kıyafet giyen eşi ile gurur duyduğunu belirtti. Şampiyon dövüşçü, “Yüce Allah'ı her geçen gün daha çok seviyoruz ve her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz" diye konuştu.

"Kimsenin baskısı olmadı"

Wilhelm Ott, Facebook resmi sayfasında eşi ve kendisinin yaşadığı değişim ve dönüşümü şu sözlerle anlattı:

Ben ve eşim hiç kimsenin baskısı olmadan tam bir inançla İslam'ı seçtik.

Esimin işine son verildi

Eşim İslam'ı seçip ona uygun giyindiği için işine son verildi. İşvereni tesettürün işyerine uygun olmadığını söyledi. O bir işletmede süpervizör olarak çalışıyordu.

"Kararlıyız"

İslam'ı seçmemizin ardından çevremizde aşırılık yanlısı olacağımızı söyleyen çok insan oldu. Ben ve eşim çok kararlıyız. Ama toplumun bize karşı militan tavrından endişe ediyoruz ve bu konuda ciddi sorunlar yaşıyoruz.

Yıllardır araştırıyorum

İslam konusunu yıllardır araştırıyordum. Uzun süren incelemelerden sonra Müslüman oldum.

"Dua ederek başladım"

Korona virüs dönemi eve kapandım ve daha fazla okumaya başladım. İslam dinini bu süreçte daha yakından inceledim. Aradığım psikolojik barışı sundu bana. Bu nedenle İslamiyeti seçtim. İslam'a girişim yavaş yavaş oldu ve bu süreçte çok dua ettim.

Yeniden düğün töreni yaptık

Avusturya'da yaşayan Wilhelm Ott, eşiyle birlikte Müslüman olduktan sonra İslami esaslara uygun bir düğün töreni yapma ihtiyacı duyduklarını söylüyor. Bölgelerinde yaşayan Müslümanlarında desteği yapılan törenden çok mutlu olduklarını belirten Ott, Müslüman arkadaşlarının düğün hediyesi olarak kendilerine hac hediye ettiklerini de sözlerine ekledi.