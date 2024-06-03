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Gündem Müslüman namaz ve duadan rahatsız olmaz! Gayrimüslim değilseniz siz nesiniz?
Gündem

Müslüman namaz ve duadan rahatsız olmaz! Gayrimüslim değilseniz siz nesiniz?

Yeniakit Publisher
2024-06-03 22:29:00 - 2024-06-03 22:31:03

İslam'a karşı alerjisi olan, toplumun din ve ahlaktan kopması için çabalayan CHP, 'laiklik' çığırtkanlığı ile Ankara Mamak Müftülüğü'nün LGS öncesi öğrencileri ve velileri sabah namazına davet etmesini hedef aldı.

Ankara Mamak Müftülüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi öğrencilere destek olmak amacıyla bir program hazırladı. Müftülük, ÇEDES Yıl Sonu Kültür Şenlikleri kapsamında LGS'ye girecek öğrenciler ve velilerini sınav öncesi sabah namazına çağırdı. Okullara gönderilen yazıyla, 2 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrenciler ve veliler dua için sabah namazında camiye davet edildi.

Tüm resmi ve özel okullara gönderilen davette şu ifadelere yer verildi:

“Mamak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün ÇEDES yıl sonu kültür şenlikleri kapsamında 1 Haziran Cumartesi günü LGS’ye gidecek öğrencilere moral ve motivasyon açısından Mamak Merkez Camii’nde, sabah namazı, Kuranı Kerim Tilaveti, namaz, tesbihat ve dua ile ‘Ailecek Huzurda Kıyamdayız, Gençler İçin Duadayız’ programı gerçekleştirileceğine ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiş olup öğrenci ve velilerin teşvik edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

CHP'den 'laiklik' çığırtkanlığı

Mamak Müftülüğü'nün sınav öncesi öğrencileri sabah namazına, Kur'an-ı Kerim tilavetine, tesbihata ve duaya çağırması CHP'de rahatsızlığa neden oldu. Seçim dönemleri dışında genel olarak namaza ve İslami değerlere karşı tavırlarıyla bilinen CHP yine kamuoyunu şaşırtmadı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, konuyla ilgili kameraların karşısına geçerek bir basın toplantısı düzenledi. CHP'nin tepkisini dile getiren Yücel'in ilk sözleri ise yine 'laiklik' oldu.

Yücel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ailelerinin büyük fedakarlıklarla okuttuğu evlatlarımızı laik ve çağdaş eğitim sisteminden uzaklaştırmak isteyen AK Parti iktidarının çocuklarımıza LGS motivasyonu yine şaşırtmadı. Ankara Mamak Kaymakamlığına bağlı ilçe müftülüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bir yazı gönderiyor. ÇEDES Yıl Sonu Kültür Şenlikleri kapsamında LGS'ye girecek öğrencilere moral ve motivasyon açısından sabah namazı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve dua etkinliği gerçekleştirilecekmiş, öğrenci ve velilerin teşvik edilmesi isteniyormuş.

Evlatlarımıza sınav anında yaşadıkları heyecan ve stresi yönetmek için psikolojik destekte bulunmak sınav kaygılarıyla baş etmelerini kolaylaştırmak akıllarına dahi gelmedi.

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