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Medya Müslüman Mısır ve ABD ile İsrail arasında şaşırtan anlaşma! “Çok ses getireceği kesin” diyerek duyurdu
Medya

Müslüman Mısır ve ABD ile İsrail arasında şaşırtan anlaşma! “Çok ses getireceği kesin” diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-11 16:30:00 -
Müslüman Mısır ve ABD ile İsrail arasında şaşırtan anlaşma! "Çok ses getireceği kesin" diyerek duyurdu

Güneri Cıvaoğlu, “Mısır ve ABD ile İsrail arasında Refah kapısı için gizli bir anlaşma olduğu” yönündeki iddiaları köşesine taşıdı. “Gizli anlaşma sonucu, İsrail Refah sınır kapısından çekildiğinde bu koridoru bir Amerikan özel güvenlik şirketine devretme taahhüdü var” görüşünü aktaran Cıvaoğlu, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Güneri Cıvaoğlu, “Mısır ve ABD ile İsrail arasında Refah kapısı için gizli bir anlaşma olduğu” yönündeki iddiaları köşesine taşıdı. “Gizli anlaşma sonucu, İsrail Refah sınır kapısından çekildiğinde bu koridoru bir Amerikan özel güvenlik şirketine devretme taahhüdü var” görüşünü aktaran Cıvaoğlu, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Fransa’da yayınlanan Le Monde diplomatlar arasında ve hatta bilimsel makalelerde “referans” kabul edilen az sayıda küresel gazeteden biridir. 

Dünkü Le Monde’den iddialı bir başlık şöyle: 

“İsrail-Hamas Savaşı: Refah kapısı çevresinde üç yönlü bir diplomatik oyun…” 
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Le Monde, “Mısır ve ABD ile İsrail arasında Refah kapısı için gizli bir anlaşma olduğunu” da iddia ediyor. 

Ve… 

Le Monde İsrail’in saygın gazetesi Haaretz’e de gönderme yaparak “gizli anlaşma sonucu, İsrail Refah sınır kapısından çekildiğinde bu koridorun bir Amerikan özel güvenlik şirketine devretme taahhüdü var” diye yazıyor. 

Bütün bunlar Le Monde’nin “Amerika, Mısır ve İsrail arasında bir gizli anlaşma” olduğu iddiasının işaretleri gibi yorumlanabilir. 

Çok ses getireceği kesin… (…)”

 

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