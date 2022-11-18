Müslüman mahallesinde bu ne rezalet? İnternet üzerinden "sertifikalı" domuz eti satışı!
İstanbul'da faaliyet gösteren İsthambul adındaki firma, ezici çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye'de İslam'da yenmesi haram kılınan domuz etini evlere servis ediyor. Firmanın internet sitesindeki tanıtımda ise, "İstanbul'da gourmet domuz eti satın alabileceğiniz ilk ve tek adres." ifadeleri yer alıyor.
Yeniakit.com.tr
İsthambul adlı firmanın, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki birçok adrese domuz eti satışı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Firmanın internet sitesindeki tanıtımda, "İstanbul'da gourmet domuz eti satın alabileceğiniz ilk ve tek adres." ifadeleri yer alıyor.
Tanıtım metninde firmalarının "sertifikalı" olduğunu vurgulayan İsthambul'un reklamında, "Tümü sertifikalı yerel üreticiler ve ithalatçı tedarikçiler." ifadesi dikkat çekiyor.
Müslüman mahallesinde bu ne kepazelik?
Firma çeşitlendirdiği domuz eti satışını, İstanbul ile birlikte şehir dışına da servis ettiğini belirtirken, rezalet karşısında yetkililerin harekete geçip geçmeyeceği ise merakla bekleniyor.