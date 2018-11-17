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Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Türkiye'ye "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer aldığı için" selam gönderdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:50
Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan Türkiye'ye teşekkür mesajı

İhvan'ın, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan  açıklamada, İhvan Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin'in, İstanbul'da gazeteci Cemal  Kaşıkçı için dün kılınan gıyabi cenaze namazına katıldığı ve Kaşıkçı'nın ailesine  başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Genel Sekreter Hüseyin yayımladığı açıklamada, Kaşıkçı'yı şehit  olarak nitelendirerek, "Buraya akan bu büyük kalabalık, adaletin zulme karşı  galip geldiğini kanıtlıyor. Özgür halklar kısasa kısas gerçekleşene kadar sessiz  kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Hüseyin ayrıca "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer  aldığı için" Türkiye'ye selam gönderdi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 07:50
  1. İstanbul
  2. İhvan

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