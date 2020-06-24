Müslüman kadınları hedef alan Avşar'a çok sert tepki! Sevda Türküsev: Soyunarak meşhur olan Hülya Avşar haddini aşmıştır

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeşilçam'ın ahlaksız oyuncusu Hülya Avşar, yaptığı açıklama ile çarşaflı kadınları hedef aldı. Avşar'ın, Allah'ın 'örtünün' emrini yerine getiren Müslüman kadınlardan 'öcü' diyerek bahsetmesi sosyal medyada infiale sebep oldu.

'Biz çocuğumuza ne öğretirsek onu öğrenir'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev de Hülya Avşar'ın çarşaflı kadınları hedef almasına çok sert ifadelerle tepki gösterdi. Avşar'ın çocuğunun çarşaflı kadınlar için 'öcü' demesine değinen Türküsev, "Biz çocuklarımıza nasıl öğretirsek öyle öğrenirler. Küçük bir çocuk çarşaflı kadın gördüğünde ona 'öcü' diyorsa burada sorumluluk anne ve babasındadır." dedi.

'Herkes kendine baksın'

Hülya Avşar'ın geçmişine dikkat çeken Türküsev, "Yıllardır bu ülkede soyunarak meşhur olan kadınlara alkış tutulurken İslam'ın emrini yerine getirerek kapanan kadınlara ise 'gerici, yobaz' gibi lakaplar takılmıştır. Hülya Avşar ve benzeri zihniyetler, vicdanları kör olduğu için hala bu çirkin ifadelerine devam ediyorlar. Bunlar modernlik adı altında şalvar giyersen 'çağdaş', dinin gereği şalvar giyersen de 'gerici' derler. Hülya Avşar kapalı kadınlarımıza dil uzatmadan önce kendi hayatına baksın. Kendisi birtakım dergilere çıplak poz vererek meşhur olmuş, kliplerinde soyunarak gündem olmuştur. Avşar inançları gereği örtünen kadınları hedef alarak ayrımcı bir tutum sergilemiş ve sözde çağdaşların demokrasi anlayışını yeniden gözler önüne sermiştir." şeklinde konuştu.