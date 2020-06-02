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Dünya

Müslüman ırkçısı Avusturya'ya Avrupa Konseyi'nden tepki

Avrupa Konseyi'ne bağlı 'Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu' (ECRI) Avusturya'da özellikle Müslümanlara ve göçmenlere yönelik artan ırkçılığın endişe verici olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:30:00 -
Müslüman ırkçısı Avusturya'ya Avrupa Konseyi'nden tepki

Konseyin yayınladığı raporda "Siyasi söylemler özellikle Müslümanları ve mültecileri hedef alan son derece düşmanca imalarda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Konseyi'ne bağlı 'Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu' (ECRI) Avusturya'da özellikle Müslümanlara ve göçmenlere yönelik artan ırkçılığın endişe verici olduğunu açıkladı. Raporda "Siyasi söylemler özellikle Müslümanları ve mültecileri hedef alan son derece düşmanca imalarda bulunuyor." denildi.

Avusturya ile ilgili yayımlanan 6. raporda başörtü konusuna da yer veriliyor. Avusturya yasalarında bu konuda değişiklik yapıldığı, 10 yaşından küçük çocukların okula, "ideolojik veya dini anlamlar taşıyan bir kıyafet ile giremediği" hatırlatıldı.

Bütün dini gruplara eşit bir şekilde davranılmasının önemine vurgu yapan ECRI, yetkililerin bu konuyu tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yeniden değerlendirmesini istiyor.

Ayrıca araştırmada 'nefret suçlarının eksik bir şekilde raporlandığı' polisin 'siyahi ve Müslümanlardan oluşan azınlık topluluklarına' yönelik baskı iddialarının olduğu ifade ediliyor.

Avrupa Konseyi Avusturya'nın Romenlere karşı ayrımcılık konusunu öncelik olarak kabul etmesine rağmen toplumda islamofobik söylemlerin giderek arttığını, bu durumun büyük endişe yarattığını belirtiyor.

 

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