Müslüman Filistinliler ölümün gölgesinde katil Netenyahu'ya meydan okuyorlar!
Gazze'de yaşayan Müslüman bir Filistinli enkazlar arasında bebek katili Netenyahu'ya meydan okudu.
Katil İsrail'in Filistinli sivillere yönelik acımasız saldırıları sürüyor.
Bölgeden gelen bir görüntü Gazzelilerin davalarına nasıl sahip çıktıklarını ortaya koydu.
Gazzeli bir Müslüman enkazların arasından katil Netenyahu'ya, "Zayıf düştüğümüzü sanma. Vurmaya devam et. Her vurduğunda daha da güçleniyoruz." diye meydan okudu.