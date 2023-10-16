  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin: Bank of China'nın eski yöneticisi yolsuzluk suçlaması ile tutuklandı! Gündeme oturan olay

Birbirlerine sallayıp duruyorlar! 'Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz'

Sisi'den dikkat çeken Gazze açıklaması: Reddediyoruz

Sen de Gazze'ye desteğini göster: Bu akşam saat 21.00'de

Çin devlet televizyonu muhabiri gözyaşlarına boğuldu: 5 yaş altı kafası olmayan çocuklara şahit oldum!

Yobaz cahil Celal Şengör'e sosyal medyada Arapça dersi!

İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!

Pakistan, Türkiye'yi seçti: polikarbon levha satın almak istiyor! Türkiye'nin kapısını çaldılar

Asgari ücret için yeni komisyon kuruluyor!

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu
Sosyal Medya Müslüman Filistinliler ölümün gölgesinde katil Netenyahu'ya meydan okuyorlar!
Sosyal Medya

Müslüman Filistinliler ölümün gölgesinde katil Netenyahu'ya meydan okuyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 23:36:00 - 2023-10-17 00:44:59

Gazze'de yaşayan Müslüman bir Filistinli enkazlar arasında bebek katili Netenyahu'ya meydan okudu.

Katil İsrail'in Filistinli sivillere yönelik acımasız saldırıları sürüyor.

Bölgeden gelen bir görüntü Gazzelilerin davalarına nasıl sahip çıktıklarını ortaya koydu.

Gazzeli bir Müslüman enkazların arasından katil Netenyahu'ya, "Zayıf düştüğümüzü sanma. Vurmaya devam et. Her vurduğunda daha da güçleniyoruz." diye meydan okudu.

Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var

Dünya

Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı
Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı

Dünya

Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı

Gazze kuruyor! İçme suyu kalmadı!
Gazze kuruyor! İçme suyu kalmadı!

Dünya

Gazze kuruyor! İçme suyu kalmadı!

7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!
7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!

Medya

7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!

Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti
Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti

Gündem

Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23