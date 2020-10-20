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Dünya Müslüman fikir adamı "Aliya İzzetbegovİç" dualarla anıldı
Dünya

Müslüman fikir adamı "Aliya İzzetbegovİç" dualarla anıldı

Eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse giren bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının 17. yılında dualarla anılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:34:00 -
Müslüman fikir adamı "Aliya İzzetbegovİç" dualarla anıldı

İslam bilincinin uyandırılması ve Müslüman Boşnakların ülkedeki diğer halklarla eşit sayılması için gençlik yıllarından itibaren mücadele eden Aliya, her saldırıda ülkesinin bağımsızlığını korumayı başardı. Aliya, 1990’da kurulan ve bugün de Bosna Hersek’teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) ilk genel başkanı seçildi. SDA, ilk çok partili seçimde Bosna Hersek’te en çok oyu alırken, Aliya da eski Yugoslavya’daki 6 sosyalist cumhuriyetten biri olan Bosna Hersek’in başkanı oldu.

Halkını Erdoğan'a emanet etmişti

Bosna Hersek halkına uluslararası arenada tanınan, bağımsız ve egemen bir devlet bırakan Aliya, 19 Ekim 2003’te başkent Saraybosna’da hayatını kaybetti. Vefatından bir gün önce Aliya’nın son görüştüğü devlet adamı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bilge Kral, kendisini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Siz Evlad-ı Fatihansınız. Onun için buralar size emanet. O emaneti koruyun” vasiyetinde bulunmuştu. Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişinin katıldığı Boşnak lider, vefatından önce “şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini” vasiyet etmesi üzerine Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’nde toprağa verildi.

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