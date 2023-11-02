Müslüman ABD'lilerden Biden'a rest

Müslüman Amerikalılar ve Demokrat Partili bazı isimler, Gazze'de ateşkes sağlanması için acil adım atmaması halinde yüzbinlerce Müslüman seçmeni, Joe Biden'a 2024'te yeniden seçilmesi için bağış yapmamaları ve oy vermemeleri yönünde harekete geçirecekleri konusunda ültimatom verdi.

Michigan, Ohio ve Pennsylvania gibi seçim sonuçlarını belirlemesi muhtemel eyaletlerin Demokrat Partili liderlerini de bünyesinde barındıran Ulusal Müslüman Demokrat Konseyi, Biden'a yerel saatle bugün saat 17.00'ye kadar süre tanıdı.

Liderler, Başkan Biden'a İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak derhal ateşkes sağlaması çağrısında bulundu.

Müslüman liderler, "2023 Ateşkes Ültimatomu" başlıklı açık mektupta, Amerikalı Müslüman seçmenleri "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını onaylayan herhangi bir adaya destek veya oy vermemeleri" için harekete geçireceklerini bildirdi.

Konsey, Biden'a hitaben yazdığı mektupta, "Yönetiminizin finansman ve silahlanmayı da kapsayan koşulsuz desteği, sivil kayıplara neden olan şiddetin sürmesinde önemli bir rol oynamıştır ve daha önce size güvenen seçmenlerin güvenini sarsmıştır" ifadelerine yer verdi.

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Minnesota Başsavcısı ve Temsilciler Meclisi’nin ilk Müslüman kökenli milletvekillerinden Keith Ellison ile Indiana Milletvekili Andre Carson, Konsey'in kurucu eş başkanları olarak görev yapıyor.

Mektup, Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamaması nedeniyle Arap ve Müslüman Amerikan toplumlarında kendisine yönelik artan öfke, tepki ve hayal kırıklığının son işareti olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı hava, deniz ve kara güçlerinin saldırılarında şu ana kadar 3 bin 500'ü çocuk, 2 bin 200'ü kadın olmak üzere en az 8 bin 500 Filistinli öldürüldü.

İsrail tarafından ise can kaybının 1400 olduğu belirtiliyor. Ayrıca 200'ün üzerinde İsrailli de Gazze merkezli silahlı grupların elinde rehin tutuluyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün (30 Ekim) yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise ateşkes çağrılarına dair "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru cevap olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz." sözleri ile İsrail yönetiminin saldırılara devam etmesini desteklediklerini açıkladı.

Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı videosunda Biden'ın "İsrail'in Filistin'deki soykırım kampanyasına" verdiği açık desteği kınayarak "2024'te bizim oylarımıza güvenme" ifadesini kullandı.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Sacramento Vadisi İcra Direktörü Basim Elkarra da, Müslüman oylarının Biden'ın 2024'teki ikinci dönem adaylığında çok önemli olabileceğinin altını çizdi.

Yetkili, Michigan'ın 16 seçici delege oyunun 2020'de sadece yüzde 2,6 gibi küçük bir farkla kazanıldığına dikkat çekti.

Biden'ın yarın (1 Kasım) ziyaret etmeyi planladığı Minnesota eyaletindeki Müslüman Amerikalılar geçen hafta benzer bir ateşkes ültimatomu yayınlamış ve salı günü (31 Ekim) öğlene kadar süre tanımıştı.

Ayrıca Minnesota Müslüman toplumu, Biden'ın çarşamba günü yapacağı ziyaret sırasında protesto eylemi planladıklarını açıklamıştı.

Biden'ın seçim kampanyası, ABD'li Müslüman toplumların temsilcilerinin verdiği ültimatom ile ilgili yorum yapmadı.

Başkan Biden, geçtiğimiz perşembe günü dar çerçevede bazı Müslüman liderle bir toplantı gerçekleştirmişti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, hükümet yetkililerinin, Biden'ın krizi ele alış şeklinden endişe duyan Arap ve Müslüman toplum üyeleriyle görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Kendini "Yahudi olmayan Siyanist Başkan" olarak tanımlayan Demokrat Partili 80 yaşındaki Başkan Joe Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olmak istiyor.

Bu arada CAIR Minnesota Direktörü Ceylani Hüseyin, Biden'ın 2024'te yeniden seçilmesi için çok önemli olan diğer tartışmalı eyaletlerdeki Müslüman Amerikalı liderlerin de benzer taleplerde bulunacağını anımsattı.

Hüseyin, "Wisconsin, Ohio ve diğer eyaletlerin de bu hafta aynı şeyi yapmasını bekliyoruz" dedi.

"Savaşı durdurma çağrısı yapmadığı sürece 2024'te Biden'a karşı oy kullanmaktan başka seçeneği olmadığını" söyleyen Hüseyin, bu sözlerin CAIR adına değil, bireysel olduğunun da altını çizdi.

Reuters'ın haberine göre Hüseyin, Müslüman Amerikalıların yaklaşık yüzde 70'inin 2020'de Joe Biden'ı desteklediğini kaydetti.

Michigan, Ohio ve Wisconsin Müslüman Amerikalı toplum liderleri basının sorularını yanıtsız bırakırken CAIR Philadelphia İcra Direktörü Ahmet Tekelioğlu, eyaletteki Müslüman Amerikalıların acil ateşkes çağrısında bulunduğunu ancak bir son tarih vermediklerini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon 200 bini kayıtlı seçmen olmak üzere 4 milyona yakın Müslüman bulunuyor.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü CAIR tarafından daha önce yapılan bir ankette, Müslüman seçmenlerin sadece yüzde 20'si, 2024 seçimlerinde Joe Biden'ın adaylığını destekleyeceğini yönünde görüş beyan etmişti.

Pew Araştırma şirketinin yayınladığı 2018 tarihli bir rapora göre ABD'de Müslüman nüfusu 2040'ta Yahudileri geçecek.

Rapor, mevcut gidişata göre İslam'ın gelecek yıllar içerisinde Yahudilikten sonra ikinci en büyük din olacağını ortaya koyuyor.

Kaynak: Euronews