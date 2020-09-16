Müslüm Gürses kimdir? Asıl adı Müslüm Akbaş olan Müslüm Gürses, 5 Temmuz 1953 yılında hayata gözlerini Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözlerini açmıştır. Annesinin adı Emine, Babası’nın adı ise Mehmet Akbaş’tır. Gürses rençberlik yapar, türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları olmuştur. Müslüm Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçmiştir. Gürses 3 yaşındayken maddi sebeplerden dolayı ailesiyle Adana'ya göç etmiştir.

Müslüm Gürses nasıl ünlü oldu?

Müslüm Gürses vefatının ardından bile adından söz ettiren ciddi bir hayran kitlesine sahip şarkıcılardandır. Müslüm Gürses’in hayatına dair detaylar arama motorunda sıkça aratılıyor.

Bilindiği gibi yakın zamanda Müslüm isimli sinema filmi ile hayatı yansıtılan Müslüm Gürsüs’in yaşantısı filmin de etkisi ile merak kazandı.

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda ilk olarak sahneye çıktı.

Müslüm Gürses'in kardeşine ne oldu?

Müslüm Gürses'in acılı hayatını anlatan Müslüm filminde yer alan Müslüm Gürses’in kardeşi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşini ve 2 yaşındaki kızı Ezo'yu öldürmüştür.

Bu olaydan sonra Müslüm Gürses kardeşi Ahmet de alarak Adana'yı terk etmiştir. Daha sonra Müslüm'ün kardeşi olan Ahmet Akbaş'ın, askerken firar ettiği ve çatışmada hayatını kaybetmiştir.

Müslüm kaç yaşında, hangi sebepten hayatını kaybetti?

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Solunum cihazına bağlanan Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesinde 60 yaşında hayatını kaybetti.